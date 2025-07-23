Естонія передала Києву застереження через скандальний закон про НАБУ і САП

Естонія стурбована ухваленням Україною закону, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора, та висловила свої застереження Києву.

Про це, як повідомляє ERR, сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, пише "Європейська правда".

Тсахкна висловив занепокоєння щодо ухваленого Україною закону, що звужує незалежність НАБУ і САП.

"Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної функціональної держави, також вони мають центральне значення у процесі вступу у ЄС. Тож закон, ухвалений Радою 22 липня, котрий обмежує незалежність антикорупційних інституцій, викликає занепокоєння", – заявив він.00

Міністр зауважив, що це послаблює віру у реформи і викликає питання щодо розбудови верховенства права.

Тсахкна.додав, що "висловив ці думки" своєму українському колезі Андрію Сибізі, а також пообіцяв продовжити активну комунікацію з ним, "у тому числі з огляду на перемовини, що відбудуться сьогодні у Стамбулі".

"Естонія продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Також ми продовжимо ділитися нашим досвідом реформ та євроінтеграцією з Україною, ми сподіваємося, що врахування цього досвіду дозволить Україні реформуватися так, щоб швидко вступити у ЄС", – підсумував він.

У Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос після ухвалення проєкту відреагувала досить жорсткою заявою та після спілкування з профільним віцепрем’єром Тарасом Качкою і прем’єркою Юлією Свириденко повторила, що стурбована цими подіями.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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