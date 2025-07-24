Конгресвумен Грін видала мітинг у Києві за антивоєнний протест і закликала "зігнати Зеленського"

Одіозна американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відома прихильністю до Дональда Трампа, теоріями змов та антиукраїнськими заявами, поширила дезінформацію щодо причин протестів у Києві.

Про це стало відомо з її соцмережі X, пише "Європейська правда".

Грін опублікувала відео з мітингу проти підпорядкування НАБУ і САП генеральному прокурору та підписала його словами:

"У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Згоніть його з посади!".

Також вона заявила, що Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



pic.twitter.com/WMJuMB7PlA – Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 22, 2025

У травні минулого року Грін, оголошуючи про намір ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, спробувала розкритикувати допомогу Україні кепкою з гаслом Make Ukraine Great Again (MUGA).

На Марджорі Тейлор Грін звернули увагу зокрема після того, як минулого року вона подала низку ідіотських правок до законопроєкту про допомогу Україні – наприклад, пропонувала зобов'язати всіх конгресменів, які голосуватимуть "за", відправити воювати в Україну.

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