Конгресвумен Грін видала мітинг у Києві за антивоєнний протест і закликала "зігнати Зеленського"
Одіозна американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відома прихильністю до Дональда Трампа, теоріями змов та антиукраїнськими заявами, поширила дезінформацію щодо причин протестів у Києві.
Про це стало відомо з її соцмережі X, пише "Європейська правда".
Грін опублікувала відео з мітингу проти підпорядкування НАБУ і САП генеральному прокурору та підписала його словами:
"У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Згоніть його з посади!".
Також вона заявила, що Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї.
Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.– Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 22, 2025
Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!
And America must STOP funding and sending weapons!!!
pic.twitter.com/WMJuMB7PlA
У травні минулого року Грін, оголошуючи про намір ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, спробувала розкритикувати допомогу Україні кепкою з гаслом Make Ukraine Great Again (MUGA).
На Марджорі Тейлор Грін звернули увагу зокрема після того, як минулого року вона подала низку ідіотських правок до законопроєкту про допомогу Україні – наприклад, пропонувала зобов'язати всіх конгресменів, які голосуватимуть "за", відправити воювати в Україну.
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