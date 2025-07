Конгресвумен Грін видала мітинг у Києві за антивоєнний протест і закликала "зігнати Зеленського"

Одіозна американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відома прихильністю до Дональда Трампа, теоріями змов та антиукраїнськими заявами, поширила дезінформацію щодо причин протестів у Києві.

Про це стало відомо з її соцмережі X, пише "Європейська правда".

Грін опублікувала відео з мітингу проти підпорядкування НАБУ і САП генеральному прокурору та підписала його словами:

"У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Згоніть його з посади!".

Також вона заявила, що Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



