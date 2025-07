Конгрессвумен Грин выдала митинг в Киеве за антивоенный протест и призвала "согнать Зеленского"

Одиозная американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная своей симпатией к Дональду Трампу, теориями заговоров и антиукраинскими заявлениями, распространила дезинформацию о причинах протестов в Киеве.

Об этом стало известно из ее социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Грин опубликовала видео с митинга против подчинения НАБУ и САП генеральному прокурору и подписала его словами:

"В Киеве вспыхнули массовые протесты против украинского президента Зеленского, поскольку он является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодцы, украинцы! Сгоните его с должности!".

Также она заявила, что Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



