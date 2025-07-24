Трамп выразил восхищение будущим президентом Польши Навроцким

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей социальной платформе Truth Social восторженное сообщение, в котором подчеркнул "большую победу" Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, второй тур которых состоялся еще 1 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент США выразил убеждение, что новый польский президент будет замечательным лидером, потому что "по-настоящему любит поляков".

"Такая большая победа Кароля Навроцкого в Польше. Он будет замечательным президентом! Он победил, потому что искренне любит поляков", – написал Дональд Трамп.

Американский президент также опубликовал видео с антииммигрантских демонстраций, которые состоялись в минувшую субботу во многих польских городах. Протесты под лозунгом "Стоп миграции" были организованы ультраправой "Конфедерацией" и собрали тысячи людей.

Трамп опубликовал видео из TikTok, где видно толпу, выражающую протест против миграционной политики. Комментатор материала с восторгом говорит о мобилизации общества и задает вопрос: "Дает ли Польша пример Европе?".

Трамп также обнародовал другое видео с предвыборного митинга в Забже, в котором принял участие не только Кароль Навроцкий, но и ультраправый кандидат в президенты Румынии Джордже Симион. На опубликованном видео видно толпу сторонников обоих политиков, которые скандируют: "Дональд Трамп!".

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 июня, Навроцкий, поддерживаемый партией "Право и справедливость", набрал 50,89% голосов. 6 августа состоится заседание Национального собрания, во время которого Навроцкий примет президентскую присягу.

После победы на выборах Навроцкий сообщил о телефонном разговоре с Трампом и отметил, что получил приглашение на встречу в Белом доме.

Поздравляя Польшу с президентскими выборами, Трамп утверждал, что страна "выбрала победителя". Он опубликовал заголовок материала телеканала NewsMax, где указывалось, что "Союзник Трампа победил в Польше, шокируя всю Европу".

Выборы президента Польши стали решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.