Греція вилучила в молдовського олігарха-втікача 21 фейковий документ на різні громадянства

Грецька поліція вилучила 21 фальшивий документ у молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на заяву молдовської поліції, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, грецька влада поінформувала Кишинів про велику кількість підроблених документів, виданих різними державами на ім’я Плахотнюка та його соратника Костянтина Цуцу.

"Під час особистого огляду в аеропорту, а також під час обшуку за місцем проживання, було виявлено низку документів з різними особами. Деякі з них видані однією і тією ж країною, але містять різні особи, різні фотографії та різні дати/місяці/роки народження", – заявили в поліції.

У Цуцу виявили п’ять підроблених документів румунського та болгарського зразків, у Плахотнюка – 21.

Зокрема, у Плахотнюка було:

10 закордонних паспортів на різні імена, нібито виданих у Вануату, Іраку, Росії, Молдові, Україні, Румунії та Болгарії (у деяких країнах – по кілька документів);

чотири посвідчення особи, зокрема з Вануату, Болгарії та Румунії;

шість водійських посвідчень, включно з документами з України, Молдови, Болгарії, Румунії та Росії;

один внутрішній паспорт України.

Серед використаних імен Плахотнюка: Аль Шахін Ферейдун Шахін Яко, Міхай Антохе, Міхаїл Таушанов, Станіслав Кірсанов та Владімір Плахотнюк.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

Мін'юст Молдови запустив процедуру екстрадиції Плахотнюка.

Прокуратура Греції видала ордер на його арешт, поки розглядатиметься запит Молдови екстрадицію.

24 липня стало відомо, що Росія видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка, у той час як Молдова наполягає, що видати його мають саме їй.