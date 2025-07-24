Греция изъяла у беглого молдовского олигарха 21 фейковый документ с разными гражданствами

Греческая полиция изъяла 21 фальшивый документ у молдовского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление молдовской полиции, передает "Европейская правда".

По данным правоохранителей, греческие власти проинформировали Кишинев о большом количестве поддельных документов, выданных разными государствами на имя Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу.

"Во время личного досмотра в аэропорту, а также во время обыска по месту жительства, был обнаружен ряд документов с разными личностями. Некоторые из них выданы одной и той же страной, но содержат разные личности, разные фотографии и разные даты/месяцы/годы рождения", – заявили в полиции.

У Цуцу обнаружили пять поддельных документов румынского и болгарского образцов, у Плахотнюка – 21.

В частности, у Плахотнюка было:

10 загранпаспортов на разные имена, якобы выданных в Вануату, Ираке, России, Молдове, Украине, Румынии и Болгарии (в некоторых странах – по несколько документов);

четыре удостоверения личности, в частности из Вануату, Болгарии и Румынии;

шесть водительских удостоверений, включая документы из Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии и России;

один внутренний паспорт Украины.

Среди использованных имен Плахтонюка: Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко, Антоке Михай, Таушанов Михаил, Кирсанов Станислав и Владимир Плахотнюк.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "хозяин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Минюст Молдовы запустил процедуру экстрадиции Плахотнюка.

Прокуратура Греции выдала ордер на его арест, пока будет рассматриваться запрос Молдовы на экстрадицию.

24 июля стало известно, что Россия выдала запрос на экстрадицию из Греции Плахотнюка, в то время как Молдова настаивает, что выдать его должны именно ей.