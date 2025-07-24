Посли країн ЄС на зустрічі з віцепрем’єром Качкою обговорили питання НАБУ та САП

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провів зустріч із послами держав-членів ЄС під головуванням керівниці представництва Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, на якій обговорили питання НАБУ та САП.

Про це Качка розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, на зустрічі він підтвердив зобов'язання уряду продовжувати та прискорювати інтеграцію України до ЄС, "спираючись на поточні ініціативи та посилюючи інституційну координацію, де це можливо".

"Також повідомлено про початок комплексної роботи, ініційованої президентом для розв'язання питання НАБУ та САП – чіткого сигналу нашої сильної політичної волі підтримувати зусилля з боротьби з корупцією та формувати найвищі стандарти доброчесності", – написав Качка.

У четвер вранці Матернова повідомила, що посли G7 вітають обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та пропонують свою допомогу у цьому.

Президент Зеленський 23 липня прокоментував обурення громадськості та міжнародних партнерів через дії проти антикорупційних інституцій, пообіцявши внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

У Єврокомісії 23 липня заявили, що дуже стурбовані ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, та на найвищому рівні попросили Київ про пояснення.

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.