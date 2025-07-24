Послы стран ЕС на встрече с вице-премьером Качкой обсудили вопросы НАБУ и САП

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка провел встречу с послами государств-членов ЕС под председательством главы представительства Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, на которой обсудили вопросы НАБУ и САП.

Об этом Качка рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, на встрече он подтвердил обязательства правительства продолжать и ускорять интеграцию Украины в ЕС, "опираясь на текущие инициативы и усиливая институциональную координацию, где это возможно".

"Также сообщено о начале комплексной работы, инициированной президентом для решения вопроса НАБУ и САП – четкого сигнала нашей сильной политической воли поддерживать усилия по борьбе с коррупцией и формировать высокие стандарты добропорядочности", – написал Качка.

В четверг утром Матернова сообщила, что послы G7 приветствуют обещание президента Владимира Зеленского о возвращении независимости антикоррупционным институтам и предлагают свою помощь в этом.

Президент Зеленский 23 июля прокомментировал возмущение общественности и международных партнеров из-за действий против антикоррупционных институтов, пообещав внести свой законопроект для обеспечения их независимости.

В Еврокомиссии 23 июля заявили, что очень обеспокоены принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, и на самом высоком уровне попросили Киев об объяснениях.

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