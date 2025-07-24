В Эстонии рейтинг правительства упал до 22%

В Эстонии растет доля недовольных работой правительства и премьер-министра Кристена Михала.

Об этом свидетельствует опрос Института социальных исследований Эстонии совместно с социологической службой Norstat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно последним результатам, 22% респондентов считают, что правительство Эстонии работает очень хорошо или скорее хорошо, а 71% – что скорее плохо или очень плохо.

В июне доля довольных работой эстонского правительства составляла 29%, а недовольных – 66%.

Личный рейтинг премьера Эстонии Кристена Михала также снизился: в июле только 18% опрошенных одобряют его деятельность, тогда как 62% ее не поддерживают. В июне одобрение высказывали 25%, а негативно высказывались 59%.

Между тем рейтинг правительственной коалиции Эстонии также упал до исторического минимума в 17,3%.

Напомним, в правительстве Эстонии остались две партии – либеральная Партия реформ и "Эстония 200" – после того, как они прекратили сотрудничество с социал-демократами. По итогам переформатирования в правительстве сменились пять министров, но ключевые посты, важные для Украины – министров иностранных дел и обороны – занимают те же люди.

Три партии были коалиционными партнерами почти два года – после того, как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года. Премьер-министром первое время была лидер реформистов Кая Каллас – до ее выдвижения на топ-должность в Еврокомиссии, после чего руководство партией и правительством перешло к Кристену Михалу.