Молдова направила Греции официальный запрос об экстрадиции олигарха Плахотнюка

Генеральная прокуратура Молдовы направила Греции официальное ходатайство об экстрадиции беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом сообщает Ziarul de Gardă, информирует "Европейская правда".

Плахотнюк был задержан 22 июля на территории Греции на основании международного розыска, объявленного Интерполом.

"В отношении указанного лица в Республике Молдова ведется уголовное расследование за совершение тяжких преступлений, в том числе создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в соответствии с Уголовным кодексом Республики Молдова", – говорится в запросе молдавской Генпрокуратуры.

В ведомстве выразили уверенность, что греческая сторона удовлетворит их запрос "на основании обязательств, принятых в рамках международного судебного сотрудничества".

Процедура экстрадиции начинается с момента передачи соответствующего запроса государству, на территории которого было задержано разыскиваемое лицо, напомнили в Генпрокуратуре Молдовы.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу.

Минюст Молдовы запустил процедуру экстрадиции Плахотнюка.

Прокуратура Греции выдала ордер на его арест, пока будет рассматриваться запрос Молдовы об экстрадиции.

24 июля стало известно, что Россия выдала запрос на экстрадицию из Греции Плахотнюка, в то время как Молдова настаивает, что выдать его должны именно ей.