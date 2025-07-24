Поляки доверяют избранному президенту больше, чем премьеру

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в рейтинге доверия к политикам уступает только действующему главе государства Анджею Дуде.

Об этом свидетельствует опрос Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Согласно опросу CBOS, политиком, которому поляки доверяют больше всего, остается президент Анджей Дуда – ему доверяют 53% поляков (рост на 3 процентных пункта по сравнению с июнем), не доверяют 35%.

На втором месте рейтинга оказался Навроцкий, которому доверяют 48% респондентов (на 2 пункта больше, чем в июне), не доверяют ему 36% опрошенных (без изменений).

Между тем на третье место со второго опустился лидер ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен с результатом 45% (снижение на 2 процентных пункта), не доверяют ему 33% опрошенных (без изменений).

Далее рейтинг доверия возглавляют глава МИД, вице-премьер Польши Радослав Сикорский (44%), мэр Варшавы Рафал Тшасковский (44%), министр обороны Владислав Косиняк-Камыш (42%).

Премьер-министр Польши Дональд Туск, которому доверяют 36% опрошенных поляков, не вошел в первую десятку польских политиков по рейтингу доверия.

В то же время он входит в четверку политиков с наибольшим уровнем недоверия (51%), уступая президенту "Права и справедливости" Ярославу Качиньскому и одиозному ультраправому евродепутату Гжегожу Брауну (53% и 52% соответственно).

Напомним, Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа после принесения присяги на заседании польского парламента.

Он отличился острой критикой правительства Дональда Туска, которого называет "худшим премьером" в современной истории Польши.