У центрі Лондона чоловік із ножем напав на людей: є загиблі та поранений

У понеділок, 28 липня, в центрі Лондона поблизу Тауерського мосту чоловік із ножем напав на людей, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Про це повідомила британська поліція, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Згідно з офіційними даними, один із постраждалих – 58-річний чоловік – помер на місці, а 27-річний чоловік пізніше помер у лікарні. Ще один постраждалий, віком 30 років, перебуває в медичному закладі з пораненнями, які не загрожують життю.

За підозрою у причетності до нападу правоохоронці затримали ще одного чоловіка, також 30 років. Він перебуває в лікарні у критичному стані.

Поліція повідомляє, що напади сталися в приміщенні на вузькій вулиці в районі Саутварк, неподалік Тауерського мосту – популярного туристичного місця, де рідко трапляються насильницькі злочини.

"Наше розслідування знаходиться на початковій стадії, і ми наполегливо працюємо, щоб з'ясувати всі обставини цього шокуючого інциденту", – заявила начальниця поліції Емма Бонд.

Вона додала, що, за попередніми даними, інцидент не пов’язаний із терористичними мотивами.

На початку липня у Фінляндії чоловік із ножем напав на людей. Тоді поранень зазнали четверо перехожих.

Тоді ж сталися інциденти у Німеччині. 1 липня чоловік напав на людей із ножем, внаслідок чого загинула людина, ще кілька зазнали поранень, а 3 липня – під час нападу в поїзді у Баварії, який влаштував чоловік із сокирою, чотири людини отримали легкі поранення.

А 16 липня під час музичного виступу учнів початкової школи вчителя поранили ножем, пізніше було затримано трьох підозрюваних.