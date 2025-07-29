В центре Лондона мужчина с ножом напал на людей: есть погибшие и раненый

В понедельник, 28 июля, в центре Лондона возле Тауэрского моста мужчина с ножом напал на людей, в результате чего погибли два мужчины.

Об этом сообщила британская полиция, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Согласно официальным данным, один из пострадавших – 58-летний мужчина – скончался на месте, а 27-летний мужчина позже скончался в больнице. Еще один пострадавший, 30 лет, находится в медицинском учреждении с ранениями, не опасными для жизни.

По подозрению в причастности к нападению правоохранители задержали еще одного мужчину, также 30 лет. Он находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что нападения произошли в помещении на узкой улице в районе Саутварк, недалеко от Тауэрского моста – популярного туристического места, где редко происходят насильственные преступления.

"Наше расследование находится на начальной стадии, и мы упорно работаем, чтобы выяснить все обстоятельства этого шокирующего инцидента", – заявила начальница полиции Эмма Бонд.

Она добавила, что, по предварительным данным, инцидент не связан с террористическими мотивами.

В начале июля в Финляндии мужчина с ножом напал на людей. Тогда ранения получили четверо прохожих.

В то же время произошли инциденты в Германии. 1 июля мужчина напал на людей с ножом, в результате чего погиб человек, еще несколько получили ранения, а 3 июля – во время нападения в поезде в Баварии, которое устроил мужчина с топором, четыре человека получили легкие ранения.

А 16 июля во время музыкального выступления учеников начальной школы учитель был ранен ножом, позже были задержаны трое подозреваемых.