В Беларуси заявили о сбивании беспилотника над Минском

В Беларуси заявили, что в ночь на 29 июля силы противовоздушной обороны сбили "неопознанную воздушную цель" в одном из районов Минска.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

В ночь на вторник, 29 июля, около 02:00 в воздушном пространстве Беларуси обнаружили "неопознанную воздушную цель", которую затем идентифицировали как беспилотный летательный аппарат.

"В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 БПЛА упал в районе дома 72 по ул. Матусевича города Минска. Пострадавших нет", – говорится в сообщении Минобороны страны.

Фото: Минобороны Беларуси

В Беларуси заявили, что с учетом этого инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством.

В контексте "неопознанных целей", которые нарушают воздушное пространство разных стран, напомним, что утром 28 июля в Литву залетел беспилотник, похожий на аппарат типа "Шахед".

О присутствии БпЛА, который предположительно залетел из Беларуси, полиции стало известно из сообщений многочисленных свидетелей в приграничном районе. Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

До этого похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера". Литва после этого передала Беларуси ноту протеста.