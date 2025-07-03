В Финляндии начал работу новый посол Украины

В Финляндии начал работу новоназначенный посол Украины Михаил Выдойник.

Об этом сообщило посольство Украины в этой стране, пишет "Европейская правда".

2 июля Выдойник вручил копии верительных грамот временно исполняющему обязанности руководителя протокола Министерства иностранных дел Финляндии Кристиану Линдхольму и встретился с руководством управления Восточной Европы МИД Финляндии, к компетенции которого относится комплекс вопросов двусторонних отношений между Финляндией и Украиной.

Посол поблагодарил Финляндию за всестороннюю помощь и солидарность с Украиной в противостоянии российской вооруженной агрессии, а также поддержку нашего государства на пути к полноправному членству в ЕС и НАТО.

В посольстве уточняют, что Выдойник прибыл в Финляндию 26 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Видойника, бывшего посла в Дании, послом в Финляндии 7 апреля.

Одновременно появился указ об увольнении с этой должности Ольги Дибровы, которая по совместительству была также послом в Исландии. Она занимала этот пост с осени 2020 года.

Выдойник работал в структуре МИД и посольствах с начала 2000-х годов.

В 2015-2018 годах он возглавлял департамент международного сотрудничества секретариата Кабмина. С июня 2018 до конца октября 2023 года Михаил Выдойник был послом Украины в Дании.