Экс-министр Словакии дал показания о злоупотреблениях военной помощью Украине

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь в четверг дал показания по делу о возможных злоупотреблениях через предоставление военной помощи Украине за время пребывания у власти в 2022-2023 годах.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

После допроса в Национальном управлении внутренних расследований Надь заявил журналистам, что отвергает "любые противозаконные действия, обогащение или неэкономное распоряжение государственным имуществом".

"Если контролер (управление. – Ред.) удивляется, что люди в Министерстве обороны работали даже ночью с момента начала войны в Украине, то это его внутренняя проблема", – добавил он.

Экс-министр обороны Словакии подчеркнул, что единственной целью действий правительства в начале полномасштабного вторжения России "была помочь Украине".

"И мы это сделали", – отметил Надь.

Словацкая полиция хотела задержать экс-министра в середине июня, когда он был в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".

Расследование, которое ведет Европейская прокуратура, касается нецелевого использования средств, предназначенных для военной помощи Украине. В его рамках задержали восемь человек, среди которых есть сотрудники Министерства обороны.

В прошлом году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

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