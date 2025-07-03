У Хорватії засудили до 50 років чоловіка, який убив матір у будинку для літніх людей

Окружний суд міста Бєловар у центральній Хорватії у четвер визнав Крешиміра Пахокі винним у резонансній смертельній стрілянині в будинку для літніх людей та засудив до 50 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dnevnik.hr.

Пахокі минулого року увійшов до будинку для літніх людей у містечку Дарувар, десь за 100 кілометрів на схід від Загреба, аби обговорити з власником сплату боргів за утримання матері.

Після цього він дістав револьвер і застрелив шістьох людей – зокрема свою матір. Ще шестеро людей були поранені під час стрілянини.

Судово-медичні експерти встановили, що Пахокі вистрілив щонайменше 14 куль і двічі перезарядив револьвер, а після злочину пішов до сусіднього кафе, де його затримала поліція.

52-річний чоловік на суді заявив, що не визнає себе винним, і сказав, що "будь-яке подальше обговорення цієї справи для мене закінчено".

Психіатрична експертиза показала, що на момент скоєння злочину він був повністю осудний, але має риси нарцисичного та десоціального розладу особистості.

Пахокі ще може оскаржити свій вирок – 50 років увʼязнення, який у четвер оголосила суддя окружного суду Бєловара Мая Сікора.

Випадки стрілянини зі смертельними наслідками у Хорватії рідкісні. У 2020 році після стрілянини біля будівлі парламенту один поліцейський дістав поранення.