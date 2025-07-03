В Хорватии приговорили к 50 годам мужчину, убившего мать в доме престарелых

Окружной суд города Беловар в центральной Хорватии в четверг признал Крешимира Пахоки виновным в резонансной смертельной стрельбе в доме престарелых и приговорил к 50 годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dnevnik.hr.

Пахоки в прошлом году вошел в дом престарелых в городке Дарувар, где-то в 100 километрах к востоку от Загреба, чтобы обсудить с владельцем уплату долгов за содержание матери.

После этого он достал револьвер и застрелил шесть человек – в том числе свою мать. Еще шесть человек были ранены во время стрельбы.

Судебно-медицинские эксперты установили, что Пахоки выпустил не менее 14 пуль и дважды перезарядил револьвер, а после преступления пошел в соседнее кафе, где его задержала полиция.

52-летний мужчина на суде заявил, что не признает себя виновным, и сказал, что "любое дальнейшее обсуждение этого дела для меня закончено".

Психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления он был полностью вменяем, но имеет черты нарциссического и десоциального расстройства личности.

Пахоки еще может обжаловать свой приговор – 50 лет заключения, который в четверг огласила судья окружного суда Беловара Майя Сикора.

Случаи стрельбы со смертельным исходом в Хорватии редки. В 2020 году после стрельбы возле здания парламента один полицейский получил ранения.