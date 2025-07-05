Эрдоган уверен, что Трамп разблокирует поставки F-35 Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с Дональдом Трампом.

Об этом он сказал журналистам в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган заявил, что представители Турции обсудили с США вопрос поставок F-35 и "следуют за его решением".

"Я верю, что господин Трамп соблюдет нашу договоренность по этому вопросу. Я считаю, что поставки F-35 в Турцию будут осуществляться постепенно в течение его президентского срока", – добавил он.

Турецкий лидер не уточнил, о какой договоренности идет речь, но он встречался с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге в конце июня.

Отдельно Эрдоган подчеркнул, что F-35 нужны Анкаре для укрепления безопасности и выполнения обязательств в рамках НАТО.

Турция планировала закупить около 100 истребителей F-35 пятого поколения, построенных американской компанией Lockheed Martin Corp. Но ее исключили из программы в 2019 году после решения купить системы С-400 у России.

Анкара не захотела отказываться от С-400 для разблокирования покупки американских истребителей.

На днях посол США в Турции Том Баррак заявил, что до конца 2025 года возможно решение длительного спора по самолетам F-35.