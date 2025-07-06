У Литві розповіли, як буде проходити прикордонний контроль, який відновлює Польща

З вечора понеділка, 7 липня, Польща тимчасово відновить прикордонний контроль на кордоні з Литвою, щоб зупинити нелегальну міграцію.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Литви, ці заходи не торкнуться транспорту, що перетинає внутрішній кордон з Латвією та Польщею.

Міністр внутрішніх справ Владиславас Кондратовічюс заявив, що заходи будуть діяти протягом місяця, до 5 серпня. Для перетину кордону не будуть потрібні додаткові візи або документи, а польські правоохоронці будуть проводити вибіркові перевірки.

Контроль також буде забезпечено в так званому зеленому поясі, тобто там, де державний кордон проходить через поля, ліси та водойми.

При проведенні перевірок прикордонникам допомагатимуть не тільки литовська поліція, а й співробітники Служби громадської безпеки (VST).

"Кількість співробітників, які працюватимуть одночасно, залежатиме від ситуації та навантаження служб, а також від кількості викликів. У деяких випадках поліції та VST буде більше, в інших – менше. В основному ми будемо працювати з наявними силами, а додаткові ресурси будуть швидко виділені в разі потреби", – заявили у МВС країни.

Як зазначається, поляки планують проводити перевірки на 13 контрольно-пропускних пунктах. Командувач VSAT Рустамас Любаєвас запевнив, що на трьох прикордонних переходах буде проведено постійний додатковий контроль.

Як повідомляли, за три дні Державна прикордонна служба Литви не дозволила потрапити до країни майже 150 нелегальним мігрантам із території Білорусі.

1 липня писали, що Литва направляє співробітників своєї прикордонної служби та поліції до Латвії, щоб допомогти сусідній країні в боротьбі з незаконною міграцією.

А наступного дня литовські прикордонники заявили про різке зростання вторинної міграції через Латвію.