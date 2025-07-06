В Литве рассказали, как будет проходить пограничный контроль, который восстанавливает Польша

С вечера понедельника, 7 июля, Польша временно возобновит пограничный контроль на границе с Литвой, чтобы остановить нелегальную миграцию.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По информации Министерства внутренних дел Литвы, эти меры не коснутся транспорта, пересекающего внутреннюю границу с Латвией и Польшей.

Министр внутренних дел Владиславас Кондратовичюс заявил, что меры будут действовать в течение месяца, до 5 августа. Для пересечения границы не потребуются дополнительные визы или документы, а польские правоохранители будут проводить выборочные проверки.

Контроль также будет обеспечен в так называемом зеленом поясе, то есть там, где государственная граница проходит через поля, леса и водоемы.

При проведении проверок пограничникам будут помогать не только литовская полиция, но и сотрудники Службы общественной безопасности (VST).

"Количество сотрудников, которые будут работать одновременно, будет зависеть от ситуации и нагрузки служб, а также от количества вызовов. В некоторых случаях полиции и VST будет больше, в других – меньше. В основном мы будем работать имеющимися силами, а дополнительные ресурсы будут быстро выделены в случае необходимости", – заявили в МВД страны.

Как отмечается, поляки планируют проводить проверки на 13 контрольно-пропускных пунктах. Командующий VSAT Рустамас Любаевас заверил, что на трех пограничных переходах будет проводиться постоянный дополнительный контроль.

Как сообщалось, за три дня Государственная пограничная служба Литвы не позволила попасть в страну почти 150 нелегальным мигрантам с территории Беларуси.

1 июля писали, что Литва направляет сотрудников своей пограничной службы и полиции в Латвию, чтобы помочь соседней стране в борьбе с незаконной миграцией.

А на следующий день литовские пограничники заявили о резком росте вторичной миграции через Латвию.