Фон дер Ляйен заявила, что вотум недоверия против нее инициировали "антиваксы и апологеты Путина"

Голосование по вотуму недоверия Европейской комиссии в Европейском парламенте инициировали радикальные экстремистские партии и политики, от антивакцинаторов до защитников Путина, для того, чтобы поляризовать европейское общество.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте вечером 7 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Урсула фон дер Ляйен убеждена, что голосование против нее в Европарламенте инициировали политики-радикалы, которые хотят разделить Европу.

"Мы видим тревожные угрозы со стороны экстремистских партий, которые стремятся поляризовать наши общества с помощью дезинформации. Нет никаких доказательств того, что у них есть ответы. Но есть множество доказательств того, что многие из них поддерживаются нашими врагами и их марионетками в России или в других местах", – заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Она подчеркнула, что это движения, подпитанные теориями заговора: "от антивакцинаторов до апологетов Путина".

"Достаточно лишь взглянуть на некоторых подписантов этой резолюции, чтобы понять, что я имею в виду", – пояснила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что не допустит, чтобы планы этих политических сил реализовались.

"Еще одна грубая попытка вбить клин между нашими институтами, между проевропейскими, продемократическими силами этого парламента, и мы никогда не можем позволить, чтобы это произошло. Мы никогда этого не допустим", – заявила она.

"Мы можем пойти за господином Пиперией в мир заговоров и якобы зловещих интриг, которые он приписывает так называемому Брюсселю. Или же мы можем четко назвать вещи своими именами", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", 7 июля в Страсбурге Европейский парламент рассматривает вотум недоверия Европейской комиссии. А в четверг, 10 июля, проведет соответствующее голосование о недоверии президенту Урсуле фон дер Ляйен и всему действующему составу Еврокомиссии.

Инициатива по вотуму недоверия Еврокомиссии принадлежит евродепутату Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR. Она собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.

В то же время, как уже сообщала "ЕвроПравда", голосование вряд ли приведет к отставке главы Еврокомиссии: достаточной поддержки вотума недоверия среди евродепутатов нет.