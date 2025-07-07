Фон дер Ляйен рассказала об обмене sms с директором фармкомпании, за который ее критикуют

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергла обвинения в том, что ее переписка с руководителями фармацевтических компаний во время эпидемии коронавируса в 2021 году противоречила интересам Европы, и назвала такие упреки ложью.

Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая на заседании Европарламента 7 июля в Страсбурге, во время рассмотрения вотума недоверия Европейской комиссии, передает корреспондент "Европейской правды".

Урсула фон дер Ляйен назвала ложью обвинения против нее в том, что ее переписка с руководителями фармкомпаний противоречила интересам ЕС.

"Это не секрет, что я была на связи с руководителями компаний, которые производили вакцины, способные вывести нас из кризиса. Конечно, я была. Так же, как я консультировалась с лучшими эпидемиологами и вирусологами в мире", – рассказала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "предположение, что эти контракты каким-то образом были ненадлежащими или противоречили европейским интересам, абсолютно ложные с любой точки зрения".

"Поэтому позвольте мне еще раз четко изложить факты. Переговоры по контрактам проводились совместно Еврокомиссией и государствами-членами. Каждый отдельный контракт внимательно рассматривался в столицах стран перед тем, как его подписывали все 27 государств-членов. Не было никаких тайн, скрытых положений или обязательств покупать вакцины для стран-членов", – пояснила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии добавила, что все 27 государств-членов принимали решение покупать вакцины добровольно.

"Поэтому любые утверждения о том, что какое-то государство-член не знало о контрактах, ценах или объемах, являются нечестными. Собственно, давайте называть вещи своими именами: это просто ложь", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала "Европейская правда", 7 июля в Страсбурге Европейский парламент рассматривает вотум недоверия Европейской комиссии. А в четверг, 10 июля, проведет соответствующее голосование о недоверии президенту Урсуле фон дер Ляйен и всему действующему составу Еврокомиссии.

Инициатива по вотуму недоверия Еврокомиссии принадлежит евродепутату Георге Пипереа из румынской ультраправой партии AUR.

Поводом для объявления вотума недоверия стала тайная переписка главы Еврокомиссии с Альбертом Бурлой, генеральным директором фармацевтического гиганта Pfizer, во время обсуждений относительно поставок в ЕС вакцин в разгар пандемии коронавируса.

Суд Европейского Союза в мае признал неправомерным отказ Еврокомиссии раскрыть журналистам The New York Times сообщения из переписки фон дер Ляйен с руководителем фармкомпании Pfizer.