У Словаччині з початку року застрелили 27 "проблемних" ведмедів

З початку цього року в Словаччині на підставі урядових дозволів було застрелено 27 бурих ведмедів, які становили загрозу життю і здоровʼю людей.

Про це словацьке Міністерство охорони довкілля сказало в коментарі TASR, повідомляє "Європейська правда".

В уряді Словаччини сказали, що всього з початку року видали 37 дозволів щодо 159 ведмедів.

"На підставі виданих дозволів було ліквідовано 27 особин бурого ведмедя в районах (міст. – Ред.) Банська-Бистриця, Ліптовський Мікулаш, Детва, Кежмарок і Зволен", – додали там.

Міністерство довкілля Словаччини уточнило, що всього з початку року зафіксувало смерть 79 ведмедів, враховуючи застрелених.

Відомство також готове видавати дозволи для продажу м'яса ведмедів на підставі заявок та відповідно до чинного законодавства.

У Словаччині зростає кількість випадків контактів між людьми й ведмедями, зокрема зі смертельними наслідками. За цим показником країна поступається лише Румунії.

У період з 2000 по 2020 рік у Словаччині було зафіксовано 54 напади ведмедів, а середня річна кількість нападів наразі зросла до 10.

Бурі ведмеді суворо охороняються директивами ЄС і можуть бути вбиті лише у виняткових випадках, таких як загроза громадській безпеці, коли немає інших альтернатив.

За минулий рік у Словаччині було декілька випадків нападів ведмедів на людей, зокрема й зі смертельними наслідками. А в березні цього року чоловік сокирою відбився від ведмедиці, що напала на нього.

Парламент Словаччини раніше схвалив зміни до законодавства, щоб спростити відстріл ведмедів.