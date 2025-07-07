В Словакии с начала года застрелили 27 "проблемных" медведей

С начала этого года в Словакии на основании правительственных разрешений было застрелено 27 бурых медведей, которые представляли угрозу жизни и здоровью людей.

Об этом словацкое Министерство охраны окружающей среды сообщило в комментарии TASR, сообщает "Европейская правда".

В правительстве Словакии сказали, что всего с начала года выдали 37 разрешений на 159 медведей.

"На основании выданных разрешений было ликвидировано 27 особей бурого медведя в районах (городах – Ред.) Банска-Бистрица, Липтовский Микулаш, Детва, Кежмарок и Зволен", – добавили там.

Министерство окружающей среды Словакии уточнило, что всего с начала года зафиксирована смерть 79 медведей, включая застреленных.

Ведомство также готово выдавать разрешения на продажу мяса медведей на основании заявок и в соответствии с действующим законодательством.

В Словакии растет количество случаев контактов между людьми и медведями, в том числе со смертельным исходом. По этому показателю страна уступает только Румынии.

В период с 2000 по 2020 год в Словакии было зафиксировано 54 нападения медведей, а среднегодовое количество нападений в настоящее время выросло до 10.

Бурые медведи строго охраняются директивами ЕС и могут быть убиты только в исключительных случаях, таких как угроза общественной безопасности, когда нет других альтернатив.

За прошлый год в Словакии было несколько случаев нападения медведей на людей, в том числе с летальным исходом. А в марте этого года мужчина топором отбился от напавшей на него медведицы.

Парламент Словакии ранее одобрил изменения в законодательство, чтобы упростить отстрел медведей.