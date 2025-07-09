Лидеры Британии и Франции договорились усилить борьбу с нелегальной миграцией

Британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон в среду договорились о необходимости новых решений для проблемы нелегальной миграции.

Об этом сообщили в офисе премьера Великобритании по итогам встречи лидеров, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что во время встречи Стармер и Макрон подчеркнули необходимость достичь конкретного прогресса в вопросе прекращения нелегальной миграции из Франции в Великобританию.

"Лидеры согласились, что борьба с угрозой нелегальной миграции и переправки на малых лодках является общим приоритетом, который требует совместных решений", – сказали в офисе британского премьера.

Лидеры Великобритании и Франции также согласились с необходимостью дальнейших шагов и разработки "новых инновационных решений", в частности противодействия группировкам, причастным к переправке мигрантов, говорится в сообщении.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий Британские острова от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Британские власти принимают различные меры для противодействия нелегальной миграции – в частности, договариваются с Францией, чтобы та задерживала мигрантов, планирующих пересечь Ла-Манш.