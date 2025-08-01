У Польщі вилучили 40 кілограмів наркотиків на понад $5 млн

Польські правоохоронці вилучили 40 кілограмів наркотиків на близько $5,2 млн.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У польському Плоцьку співробітники Центрального слідчого управління поліції вилучили амфетамін на суму понад 20 млн злотих (близько $5,2 млн).

Фото: RMF24

Загалом правоохоронці вилучили 40 кілограмів наркотику. Наразі встановлюються особи, відповідальні за контрабанду наркотиків до Польщі.

Фото: RMF24

Бельгія, Нідерланди та Британія нещодавно ліквідували європейську злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків – було вилучено 5 млн євро.

14 липня поліція у Німеччині вилучила наркотики вартістю близько 20 млн євро, які приїхали до магазину у партії овочів.

А 20 липня писали, що болгарські прикордонники вилучили одну з найбільших партій кокаїну з фургона з бельгійськими номерами, який прямував до Туреччини.