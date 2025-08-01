В Польше изъяли 40 килограммов наркотиков на сумму более $5 млн

Польские правоохранители изъяли 40 килограммов наркотиков на сумму около $5,2 млн.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В польском Плоцке сотрудники Центрального следственного управления полиции изъяли амфетамин на сумму более 20 млн злотых (около $5,2 млн).

Фото: RMF24

Всего правоохранители изъяли 40 килограммов наркотика. В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за контрабанду наркотиков в Польшу.

Фото: RMF24

Бельгия, Нидерланды и Великобритания недавно ликвидировали европейскую преступную группировку, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – было изъято 5 млн евро.

14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

А 20 июля писали, что болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.