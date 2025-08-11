У Польщі потяг збив на залізничному переїзді авто з поліцейським

У Великопольському воєводстві на залізничному переїзді загинув 29-річний поліцейський – його автомобіль зіткнувся з потягом, що наближався, що призвело до зупинки руху поїздів і транспорту в цьому районі.

Про це йдеться у публікації Onet, пише "Європейська правда".

Служби порятунку отримали повідомлення про інцидент близько 6:14 у понеділок. На залізничному переїзді в Щитниках Чернеєвських легковий автомобіль зіткнувся з потягом, у якому перебувало семеро людей.

фото: gniezno24.com

За попередніми даними поліції, водій Ford за нез’ясованих обставин виїхав на переїзд, зламавши шлагбаум, просто перед наближенням потяга.

Першими на місце події прибули пожежники, які почали реанімацію чоловіка. На жаль, врятувати його не вдалося.

У поліції повідомили, що за кермом автомобіля був 29-річний поліцейський, який повертався з нічної зміни у відділку в Чернеєві. Він працював у поліції три роки.

Жоден з пасажирів потяга не постраждав. Для пасажирів організували автобусне сполучення.

Рух потягів між Гнезно та Вжешнею було зупинено, а національну дорогу №15, що проходить неподалік від місця трагедії, було повністю перекрито.

Нагадаємо, наприкінці червня в Іспанії пасажири застрягли у вагонах поїздів і на вокзалах на декілька годин після того, як через пошкодження кабелю електропередачі було перервано рух швидкісних поїздів між Мадридом і Андалусією.

А на початку травня в Іспанії почали розслідування після серії інцидентів на залізничній колії, які призвели до затримок у русі на високошвидкісній лінії між Мадридом і Севільєю.