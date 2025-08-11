В Польше поезд сбил на железнодорожном переезде авто с полицейским

В Великопольском воеводстве на железнодорожном переезде погиб 29-летний полицейский – его автомобиль столкнулся с приближающимся поездом, что привело к остановке движения поездов и транспорта в этом районе.

Об этом говорится в публикации Onet, пишет "Европейская правда".

Службы спасения получили сообщение об инциденте около 6:14 в понедельник. На железнодорожном переезде в Щитниках Чернеевских легковой автомобиль столкнулся с поездом, в котором находилось семь человек.

фото: gniezno24.com

По предварительным данным полиции, водитель Ford при невыясненных обстоятельствах выехал на переезд, сломав шлагбаум, прямо перед приближением поезда.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные, которые начали реанимацию мужчины. К сожалению, спасти его не удалось.

В полиции сообщили, что за рулем автомобиля был 29-летний полицейский, который возвращался с ночной смены в отделении в Чернееве. Он работал в полиции три года.

Ни один из пассажиров поезда не пострадал. Для пассажиров организовали автобусное сообщение.

Движение поездов между Гнезно и Вжешней было остановлено, а национальная дорога №15, проходящая неподалеку от места трагедии, была полностью перекрыта.

