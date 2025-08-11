В Польше поезд сбил на железнодорожном переезде авто с полицейским
В Великопольском воеводстве на железнодорожном переезде погиб 29-летний полицейский – его автомобиль столкнулся с приближающимся поездом, что привело к остановке движения поездов и транспорта в этом районе.
Службы спасения получили сообщение об инциденте около 6:14 в понедельник. На железнодорожном переезде в Щитниках Чернеевских легковой автомобиль столкнулся с поездом, в котором находилось семь человек.
По предварительным данным полиции, водитель Ford при невыясненных обстоятельствах выехал на переезд, сломав шлагбаум, прямо перед приближением поезда.
Первыми на место происшествия прибыли пожарные, которые начали реанимацию мужчины. К сожалению, спасти его не удалось.
В полиции сообщили, что за рулем автомобиля был 29-летний полицейский, который возвращался с ночной смены в отделении в Чернееве. Он работал в полиции три года.
Ни один из пассажиров поезда не пострадал. Для пассажиров организовали автобусное сообщение.
Движение поездов между Гнезно и Вжешней было остановлено, а национальная дорога №15, проходящая неподалеку от места трагедии, была полностью перекрыта.
