Німецький Бундестаг створив акаунт в TikTok, щоб привабити молодь

Нижня палата парламенту Німеччини (Бундестаг) створив акаунт на платформі TikTok у спробах привабити молоду аудиторію.

Про це розповіла президентка Бундестагу Юлія Клекнер, яку цитує DW, повідомляє "Європейська правда".

Визнаючи занепокоєння з приводу TikTok, Клекнер зазначила, що було б контрпродуктивно не використовувати цю платформу для інформування громадськості про роботу парламенту.

"Якщо запитати молодих людей, звідки вони отримують новини, вони відповідатимуть: з TikTok", – сказала президентка Бундестагу.

TikTok перебуває під пильною увагою в Європі через те, як він зберігає та обробляє дані європейських користувачів, особливо у зв'язку з можливою передачею цих даних до Китаю.

Незважаючи на ці побоювання, канцлер Німеччини, політики та кілька політичних партій присутні на цій платформі.

Нагадаємо, у травні Європейська комісія звинуватила TikTok у порушенні правил ЄС у сфері цифрових послуг через недостатнє розкриття інформації про рекламу на платформі.

Повідомляли також, що TikTok хоче побудувати дата-центр у Фінляндії.