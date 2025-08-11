Немецкий Бундестаг создал аккаунт в TikTok, чтобы привлечь молодежь

Нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) создал аккаунт на платформе TikTok в попытках привлечь молодую аудиторию.

Об этом рассказала президент Бундестага Юлия Клёкнер, которую цитирует DW, сообщает "Европейская правда".

Признавая беспокойство по поводу TikTok, Клёкнер отметила, что было бы контрпродуктивно не использовать эту платформу для информирования общественности о работе парламента.

"Если спросить молодых людей, откуда они получают новости, они будут отвечать: из TikTok", – сказала президент Бундестага.

TikTok находится под пристальным вниманием в Европе из-за того, как он хранит и обрабатывает данные европейских пользователей, особенно в связи с возможной передачей этих данных в Китай.

Несмотря на эти опасения, канцлер Германии, политики и несколько политических партий присутствуют на этой платформе.

Напомним, в мае Европейская комиссия обвинила TikTok в нарушении правил ЕС в сфере цифровых услуг из-за недостаточного раскрытия информации о рекламе на платформе.

Сообщалось также, что TikTok хочет построить дата-центр в Финляндии.