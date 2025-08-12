Суд разрешил безмандатным Додику заплатить штраф вместо тюремного заключения

Верховный суд Боснии и Герцеговины постановил, что Милорад Додик, лишенный мандата президента Республики Сербской после вступления в силу приговора суда, может вместо года тюремного заключения заплатить штраф.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Такое решение было принято по просьбе Додика, который борется за сохранение поста президента Республики Сербской после того, как ранее в этом месяце другой суд приговорил его к тюремному заключению, а также запретил ему занимать государственные должности в течение шести лет.

Таким образом, по решению Верховного суда Боснии и Герцеговины Додик может вместо года тюремного заключения заплатить штраф.

Как пишет Balkan Insight, размер штрафа составляет 36 тысяч 500 боснийских марок (около 18,6 евро).

Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать любые государственные должности за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

После того как приговор стал окончательным, 6 августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила его мандат президента Республики Сербской, избранного на выборах 2022 года.

Додик, как и его партия Альянс независимых социал-демократов (SNSD), отверг приговор и заявил о намерении созвать референдум о том, признавать ли решение ЦИК лишить его мандата.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Просто Додик: как у друга Путина отобрали президентские полномочия и какие последствия это будет иметь