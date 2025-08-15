В ЕС обеспокоены сообщениями о насилии во время протестов в Сербии

Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила о глубокой обеспокоенности сообщениями о насилии во время недавних протестов в Сербии.

Об этом она написала в соцсети Х в четверг, сообщает "Европейская правда".

Она подчеркнула, что движение страны в Евросоюз предусматривает обеспечение права граждан свободно выражать свои взгляды, а также гарантии безопасной работы журналистов без запугиваний и нападений.

"Сообщения о насилии во время недавних протестов в Сербии вызывают глубокую обеспокоенность. Продвижение на пути к ЕС требует, чтобы граждане могли свободно выражать свои мысли, а журналисты могли работать без запугиваний и нападений", – написала еврокомиссар.

Напомним, накануне антиправительственные протестующие разгромили офисы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) в северном городе Нови Сад и столкнулись с полицией и сторонниками SNS в столице Белграде.

Полиция в полном снаряжении атаковала антиправительственных протестующих и применила слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Ивица Дачич обвинил протестующих в нападении на полицию в Новом Саде и Белграде, а также в городах Панчево и Сабач.

Ранее в четверг Дачич заявил, что 27 полицейских и около 80 гражданских лиц получили ранения во время столкновений с протестующими в среду, а 47 человек были задержаны.

В Сербии с ноября прошлого года продолжаются акции протеста, спровоцированные катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требовали объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти эти требования отвергли, а Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.