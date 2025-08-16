Трамп анонсировал новые переговоры с Путиным, возможно в Москве

Переговоры Трампа и Путина, состоявшиеся на Аляске, не принесли никакой конкретной договоренности, но обе стороны заявили, что это была конструктивная встреча.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", говорилось на пресс-конференции лидеров США и РФ, после их переговоров.

Общение с прессой оказалось коротким. После переговоров, длившихся 2,5 часа, Трамп и Путин отказались отвечать на вопросы и только выступили с речами, при этом американский президент был очень немногословным, и, по сути, ограничился лишь благодарностями.

Дональд Трамп не сказал журналистам ничего о сути переговоров, но пообещал, что сообщит об этом европейским коллегам.

"Я позвоню в НАТО, я наберу тех, кого я считаю нужным, но прежде всего я наберу президента Зеленского и расскажу о сегодняшней встрече", – заявил он, добавив, что это была "хорошая и очень продуктивная встреча", и что диалог должен продолжиться.

"Поговорим очень скоро и возможно – до скорой встречи!", – обратился он к Путину.

"В следующий раз в Москве?", – ответил вопросом хозяин Кремля.

"Воу, это интересно. Я не имел это в виду, но это может быть. Спасибо, Владимир", – отреагировал на предложение Трамп.

Как рассказывала Европейская правда, Трампу с Путиным напомнили о Мюнхене-1938 в начале их встречи.

Переговоры между Трампом и Путиным начались в пятницу вечером на Аляске. Известно, что Трамп не взял с собой Келлога, чтобы удовлетворить Россию.

При этом Дональд Трамп говорит, что направляется на Аляску не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины.