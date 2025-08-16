ЗМІ: Трамп зателефонував Зеленському і європейським лідерам щодо зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомляє Україні та європейцям про деталі своїх перемовин з очільником Кремля на Алясці.

Про це з посиланням на джерела в уряді повідомило німецьке dpa, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися від джерел в уряді, що Трамп почав розповідати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам про те, як пройшли його переговори з Владіміром Путіним в Анкориджі на Алясці.

Наразі невідомо, чи це відбувається як серія двінків, чи спільна розмова.

Водночас Spiegel приблизно у цей самий час повідомили, що Трамп ще тільки "планує поінформувати" Зеленського і європейських союзників, та що невідомо, коли саме та у якому форматі відбудуться ці розмови.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Ставлення до переговорів від початку було скептичним, з Європи Трампу з Путіним нагадали про Мюнхен-1938. Водночас, президент США наголошував, що прямує на зустріч з Путіним не для того, щоб вести переговори від імені України.