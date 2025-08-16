Президент США Дональд Трамп сейчас сообщает Украине и европейцам о деталях своих переговоров с главой Кремля на Аляске.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщило немецкое dpa, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали от источников в правительстве, что Трамп сейчас информирует президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров о том, как прошли его переговоры с Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске.

Пока неизвестно, происходит ли это в виде серии звонков или общего разговора.

В то же время Spiegel примерно в это же время сообщили, что Трамп еще только "планирует проинформировать" Зеленского и европейских союзников, и что неизвестно, когда именно и в каком формате состоятся эти разговоры.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Отношение к переговорам с самого начала было скептическим, из Европы Трампу с Путиным напомнили о Мюнхене-1938. В то же время президент США подчеркивал, что едет на встречу с Путиным не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины.