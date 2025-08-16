Укр Рус Eng

В Economist кажуть, що РФ погодилася на "повітряне" перемир’я; втім, ці дані не підтверджуються

Новини — Субота, 16 серпня 2025, 10:08 — Марія Ємець

Кореспонденту видання The Economist стало відомо від джерел, що на зустрічі лідерів РФ і США нібито досягли попередньої домовленості про тимчасове "перемир’я у повітрі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у своєму X кореспондент Олівер Керролл, не називаючи своїх джерел. 

"Мені кажуть, що є попередня домовленість про "перемир’я у повітрі" – до того часу, коли відбудеться тристороння зустріч лідерів", – зазначив Керролл.

"Ми вважаємо, що "небо" покаже сигнали щодо попередніх результатів цих перемовин. Наступний тиждень буде цікавим", – процитував він свох анонімних співрозмовників.

Досі ніяких офіційних заяв щодо такої домовленості не лунало.

Понад те, інформація про таку не підтверджується джерелами "Європейської правди" і суперечить іншим "зливам" у західних медіа щодо переговорів на Алясці, тому з високою імовірністю вона є помилковою

Також стало відомо, що Трамп почав розповідати Україні та європейським лідерам про підсумки перемовин з очільником Кремля. 

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

