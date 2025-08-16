В Economist говорят, что РФ согласилась на "воздушном" перемирии; эти данные не подтверждаются

Корреспонденту издания The Economist стало известно из источников, что на встрече лидеров РФ и США якобы достигли предварительной договоренности о временном "перемирии в воздухе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в своем X корреспондент Оливер Керролл, не называя своих источников.

"Мне говорят, что есть предварительная договоренность о "перемирии в воздухе" – до того времени, когда состоится трехсторонняя встреча лидеров", – отметил Керролл.

"Мы считаем, что "небо" покажет сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", – процитировал он своих анонимных собеседников.

New. I’m told there is a provisional agreement of an air ceasefire until 3-way leaders meeting. “We think the skies will give signals about provisional results of these talks,” source tells me. "The next week will be interesting.” – Oliver Carroll (@olliecarroll) August 16, 2025

До сих пор никаких официальных заявлений о такой договоренности не было.

Более того, информация о таковой не подтверждается источниками "Европейской правды" и противоречит другим "сливам" в западных медиа относительно переговоров на Аляске, поэтому с высокой вероятностью она является ложной.

Также стало известно, что Трамп начал рассказывать Украине и европейским лидерам об итогах переговоров с главой Кремля.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.