СМИ: Европа хочет направить "группу поддержки" на встречу Зеленского и Трампа

Европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа своих "тяжеловесов" для поддержки Киева.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как пишет издание, европейские лидеры прилагают все усилия, чтобы предотвратить конфликт в Овальном кабинете

По словам двух европейских дипломатов и лица, осведомленного в этом вопросе, планируется отправить по крайней мере одного "из любимых собеседников" Трампа, президента Финляндии Александра Стубба, вместе с Зеленским, когда тот приедет в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу с Трампом.

Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые вспышки конфликта между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который поддерживает тесные отношения с Трампом, также может посетить Вашингтон, по словам одного из осведомленных собеседников.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.