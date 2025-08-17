В Сербии продолжаются столкновения на протестах: есть задержанные

В Сербии продолжаются столкновения сторонников президента страны Александра Вучича и его противников: в Валево протестующие попытались поджечь офис партии президента Вучича.

В Сербии третью сутки продолжаются столкновения сторонников президента страны Александара Вучича и его противников. Во время столкновений протестующих с полицией в субботу, 16 августа, группа молодых людей с масками и платками на лицах забросала факелами офис Сербской прогрессивной партии в городе Валево.

Правоохранители применили слезоточивый газ и атаковали демонстрантов, которые, скандируя антиправительственные лозунги, бросали в них бутылки, камни.

Аналогичные столкновения параллельно произошли и в Белграде, где полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые подожгли мусорные контейнеры.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что в Валево ранения получил по меньшей мере один полицейский, 18 протестующих были задержаны.

14 августа антиправительственные протестующие разгромили офисы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) в северном городе Новый Сад и столкнулись с полицией и сторонниками SNS в столице Белграде. Тогда полиция в полном снаряжении атаковала антиправительственных протестующих и применила слезоточивый газ.

В тот же день Дачич заявил, что 27 полицейских и около 80 гражданских лиц получили ранения во время столкновений с противниками в среду, а 47 человек были задержаны.

В Сербии с ноября прошлого года продолжаются акции протеста, спровоцированные катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие требовали объявить досрочные выборы и демонтировать проправительственный палаточный городок в центре Белграда возле здания парламента. Власти эти требования отвергли, а Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста будут подавляться.