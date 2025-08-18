Сибига ответил Сийярто: жалобы по поводу нефти посылайте своим друзьям в Москве

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто, который ранее обвинил Украину в "атаке" на нефтепровод.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Утром 18 августа Сийярто заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну". Также он "напомнил" украинским политикам, что "электроэнергия из Венгрии играет ключевую роль в энергоснабжении Украины".

"Петер, это Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее закончить", – ответил на это Сибига.

Он подчеркнул, что Венгрии годами говорили, что Москва – ненадежный партнер, а Будапешт, несмотря на это, приложил "все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России", даже после начала полномасштабной войны.

"Теперь вы можете отправлять свои жалобы – и угрозы – своим друзьям в Москве", – добавил украинский дипломат.

На прошлой неделе Сийярто обвинял Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

Напомним, Еврокомиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Будапештом и Братиславой.

В июле Сийярто заявил о прогрессе в реализации проекта нового нефтепровода между Венгрией и Сербией, который анонсировали ранее весной, и снова покритиковал ЕС за отказ от российских энергоресурсов.

