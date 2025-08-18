Трамп прокомментировал потенциальные гарантии безопасности от США для Украины

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможные гарантии безопасности от США для Украины, в частности – потенциальное направление американских военных.

Об этом он говорил во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, готов ли президент США отправить американских миротворцев в Украину в рамках мирного соглашения, Трамп не подтвердил и не опроверг этого. Он ответил, что американцы будут сотрудничать с Украиной и Россией, чтобы обеспечить долгосрочный мир.

"Мы будем работать с Украиной. Мы будем работать со всеми, и мы будем заботиться о том, чтобы, если будет мир, он был длительным. Это очень долгосрочное дело. Мы не говорим о двухлетнем мире, после которого мы снова окажемся в этом хаосе. Мы будем заботиться о том, чтобы все было хорошо. Мы будем работать с Россией. Мы будем работать с Украиной. Мы обеспечим, чтобы это сработало", – сказал Трамп.

В ответ на уточняющий вопрос о том, какими могут быть гарантии безопасности Украины со стороны США, Трамп сказал, что "мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня". Как известно, после встречи с Зеленским начнутся более широкие переговоры с европейскими лидерами о потенциальных гарантиях безопасности.

"Мы также встречаемся с семью крупными лидерами крупных стран и будем говорить об этом. Все они будут вовлечены, но будет много помощи. Что касается безопасности, то помощь будет значительной. Все будет хорошо", – сказал Трамп.

Он добавил, что европейские страны являются "первой линией обороны", но США также "будут помогать". "Мы будем вовлечены", – отметил Трамп.

Как сообщалось, перед прибытием в Белый дом Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины. По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии, поэтому США и Европа должны оказать на него совместное давление.

Ранее в понедельник Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

После встречи с Келлогом Зеленский сказал, что у Трампа есть сила, чтобы заставить Россию к миру.

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.