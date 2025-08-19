Макрон: следующие 15 дней – критические для работы над гарантиями безопасности для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что следующие две недели будут "критическими" для определения гарантий безопасности Украины после переговоров, состоявшихся в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне.

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Макрон подчеркнул во вторник, 19 августа, необходимость "выполнить всю необходимую работу по гарантиям безопасности".

"Следующие 15 дней являются абсолютно критическими для нас, чтобы завершить работу с американцами и предоставить этим гарантиям безопасности реальное содержание", – сказал он.

Также он высоко оценил решение Трампа предоставить Украине "очень хорошие гарантии безопасности".

"Большое изменение последних дней заключается в том, что он признал необходимость гарантировать безопасность Украины", – сказал французский президент.

Что именно предусматривает эта гарантия безопасности, пока не ясно, хотя Макрон сказал, что "британские, французские, немецкие, турецкие и другие силы готовы проводить операции, не на передовой, не провокационно, а операции по обеспечению безопасности воздуха, моря и на суше".

Однако французский президент предостерег от "быстрых побед" и доверия к словам Кремля. Он подчеркнул, что Россия является "дестабилизирующей силой" и "хищником, людоедом у наших дверей".

"Мы хотим убедиться, что этот мир, а следовательно, и это соглашение, дадут украинцам возможность восстановить свою страну и жить в мире, быть уверенными, что после заключения мирного соглашения они будут иметь достаточную силу сдерживания, чтобы не быть снова атакованными, а европейцы – жить в мире и безопасности", – добавил Макрон.

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет председательствовать на виртуальном заседании "коалиции решительных" во вторник, 19 августа, после переговоров в Белом доме.

СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Также СМИ писали, что американские и европейские чиновники немедленно начнут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече между президентом Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным.

