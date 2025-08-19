В адміністрації президента США Дональда Трампа відзначили новий, позитивний етап відносин між президентами Сполучених Штатів та України, який ознаменувала понеділкова зустріч у Білому домі.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

Як йдеться у матеріалі, перезавантаження у відносинах Трампа та Зеленського виглядає справжнім.

Видання звертає увагу на комплімент Трампа на адресу одягу Зеленського та більш невимушене спілкування віцепрезидента Джей Ді Венса з українським президентом і численні "дякую", які висловлював Зеленський. Атмосфера на переговорах 18 серпня була зовсім іншою, ніж під час катастрофічної зустрічі у лютому.

"Вайб між президентом (Трампом) і Зеленським був приголомшливим", – сказав високопосадовець адміністрації Трампа в коментарі виданню.

За його словами, "те, що сталося на першій зустрічі в Овальному кабінеті, вже давно в минулому".

Цей представник також описав подальші переговори як "дуже продуктивні".

Президент Володимир Зеленський публічно позитивно оцінив двосторонню розмову, яку мав з президентом Трампом в Овальному кабінеті, а той погодився з ним.

