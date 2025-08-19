ЗМІ: у Трампа кажуть, що сварка з Зеленським в Овальному кабінеті – давно у минулому
В адміністрації президента США Дональда Трампа відзначили новий, позитивний етап відносин між президентами Сполучених Штатів та України, який ознаменувала понеділкова зустріч у Білому домі.
Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".
Як йдеться у матеріалі, перезавантаження у відносинах Трампа та Зеленського виглядає справжнім.
Видання звертає увагу на комплімент Трампа на адресу одягу Зеленського та більш невимушене спілкування віцепрезидента Джей Ді Венса з українським президентом і численні "дякую", які висловлював Зеленський. Атмосфера на переговорах 18 серпня була зовсім іншою, ніж під час катастрофічної зустрічі у лютому.
"Вайб між президентом (Трампом) і Зеленським був приголомшливим", – сказав високопосадовець адміністрації Трампа в коментарі виданню.
За його словами, "те, що сталося на першій зустрічі в Овальному кабінеті, вже давно в минулому".
Цей представник також описав подальші переговори як "дуже продуктивні".
Президент Володимир Зеленський публічно позитивно оцінив двосторонню розмову, яку мав з президентом Трампом в Овальному кабінеті, а той погодився з ним.
Дивіться також блог "ЄП" про головні домовленості за підсумками візиту Зеленського до Трампа.