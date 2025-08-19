В администрации президента США Дональда Трампа отметили новый, положительный этап отношений между президентами Соединенных Штатов и Украины, который ознаменовала понедельничная встреча в Белом доме.

Об этом говорится в публикации издания Politico

Как говорится в материале, перезагрузка в отношениях Трампа и Зеленского выглядит настоящей.

Издание обращает внимание на комплимент Трампа по поводу одежды Зеленского и более непринужденное общение вице-президента Джей Ди Вэнса с украинским президентом и многочисленные благодарности, которые высказывал Зеленский. Атмосфера на переговорах 18 августа была совсем другой, чем во время катастрофической встречи в феврале.

"Вайб между президентом (Трампом) и Зеленским был потрясающим", – сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа в комментарии изданию.

По его словам, "то, что произошло на первой встрече в Овальном кабинете, уже давно в прошлом".

Этот представитель также описал дальнейшие переговоры как "очень продуктивные".

Президент Владимир Зеленский публично положительно оценил двусторонний разговор, который у него состоялся с президентом Трампом в Овальном кабинете, а тот согласился с ним.

