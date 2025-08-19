У осужденного Додика забирают дипломатический паспорт БиГ

Лишенного в связи с приговором мандата президента Республики Сербской Милорада Додика обязали сдать дипломатический паспорт Боснии и Герцеговины.

Об этом балканской службе "Радио Свобода" сообщил министр иностранных дел БиГ Эльмедин Конакович, пишет "Европейская правда".

По информации МИД Боснии и Герцеговины, Додик должен вернуть дипломатический паспорт в течение 15 дней. В противном случае ведомство сообщит пограничной полиции и дипломатической и консульской сети об аннулировании паспорта.

Решение было принято на следующий день после официального истечения полномочий Додика как президента Республики Сербской.

Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать любые государственные должности за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Позже год заключения был заменен штрафом в размере почти 19 тысяч евро.

После того как приговор стал окончательным, 6 августа Центральная избирательная комиссия БиГ отменила его мандат президента Республики Сербской, избранного на выборах 2022 года.

