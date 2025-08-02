Холодные страны Северной Европы страдают от беспрецедентной жары, которая продолжается в последние недели.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Метеорологическая станция в норвежской части Северного полярного круга зафиксировала температуру выше 30°C в течение 13 дней июля, а в Финляндии три недели подряд температура не опускалась ниже 30°C.

Ученые говорят, что это самая длинная серия жарких дней за всю историю наблюдений с 1961 года.

"Действительно беспрецедентная жара все еще в разгаре, максимальная температура сегодня составляет около 32-33°C", – сообщил Мика Рантанен, климатолог Финского метеорологического института.

Норвежский метеорологический институт сообщил, что в июле температура выше 30°C была зафиксирована 12 дней по крайней мере на одной станции в трех самых северных округах страны.

Хотя на прошлой неделе в стране было короткое затишье, институт сообщил, что на выходные ожидается повторное повышение температуры до 30°C.

В Швеции метеорологи сообщили о длительных жарких днях на нескольких станциях на севере страны, а метеорологическая станция в Гапаранде зафиксировала температуру 25°C и выше в течение 14 дней подряд.

В середине июля Северную Европу охватила жара, вызванная теплыми водами у северного побережья Норвегии и устойчивой областью высокого давления, которая привела к повышению температуры в скандинавских странах на 8-10°C выше сезонной нормы. С тех пор регион также пострадал от штормов и ударов молнии, которые вызвали лесные пожары.

Напомним, 26 июля в Венгрии зафиксировали самую высокую температуру за более чем 100 лет, которая почти достигла абсолютного рекорда.

На юге соседней Румынии в самые жаркие часы этого же дня ожидалось до 43°C.