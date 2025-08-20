В Польше заявили о нарушении воздушного пространства дроном РФ: будет протест

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД.

Об этом Сикорский написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Отметим, утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный объект, который затем взорвался.

Судя по публикации Сикорского, польские власти пришли к выводу, что все-таки произошло нарушение воздушного пространства страны – и объект прилетел "с востока".

"Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории. МИД выразит протест виновнику", – написал Сикорский.

Отдельно пресс-секретарь Сикорского Павел Вронский сообщил агентству Reuters, что объект, который взорвался ночью в кукурузном поле на востоке Польши, был российской версией беспилотника Shahed.

Примечательно, ранее польские военные заявляли, что по предварительным результатам анализа записей радаров ночью не было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

Позже из предварительных выводов польской прокуратуры стало известно, что ночью на кукурузное поле в Люблинском воеводстве упал военный беспилотник.

Источник PAP в Министерстве обороны сообщил, что это был военный беспилотник без боевой части – скорее всего, дрон, содержащий лишь небольшое количество взрывчатки.