Польша: на востоке страны с "очень высокой" вероятностью взорвался дрон "Гербера"

Польские власти считают, что в ночь на 20 августа воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон „Гербера" с китайским двигателем.

Об этом говорится в публикации The Guardian, информирует "Европейская правда".

По словам заместителя министра обороны Польши Станислава Взятека, "с очень высокой вероятностью" беспилотник, который фигурировал в ночном инциденте, был дроном-приманкой российского производства „Гербера" с китайским двигателем, который "взорвался в воздухе". Об этом чиновник сказал телеканалу TVN24.

Если это подтвердится, то это будет та же модель дрона, которая, как сообщалось в прошлом месяце, была задействована в подобном инциденте в Литве.

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".